Українське посольство облили борщем у Вірменії

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У Єревані, столиці Вірменії, під посольством України влаштували протест через заяви українського Міністерства закордонних справ щодо конфлікту Азербайджану та Вірменії. Кількома днями раніше Азербайджан завдав ударів по армії Вірменії, у відповідь на що МЗС України закликав сторони конфлікту докласти максимальних зусиль для деескалації ситуації і продовження пошуку шляхів мирного вирішення конфлікту.

Цією заявою обурилися у Вірменії — там вважають, що це Азербайджан завдав ударів по армії країни, через що на кордоні виникла напружена ситуація і відбуваються зіткнення. Раніше до МЗС Вірменії викликали українського посла, а сьогодні під посольство прийшли учасники протесту. Про це пише видання Panorama.

Учасники мітингу тримали плакати, на яких українською та англійською мовами було написано: «Ганьба Україні!», «Україна + Азербайджан», «Не будь як Україна». Окрім того, учасники протесту закликали не підтримувати агресора. Вони вважають, що заява України показувала «прихильність до Азербайджану».

Протестуючі також зазначили, що такими діями Україна руйнує вірмено-українські відносини.

Ми прийшли сюди, щоб сказати: їжте приготовлену вами їжу, борщ, — сказали вони і облили борщем будівлю посольства.

На зауваження правоохоронців мітингувальники зазначили, що дії України були так само незаконні, як і їхній протест під посольством.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Вірменії заявило, що Збройні сили Азербайджану ввечері 12 липня знову відкрили вогонь по позиціях вірменської армії на кордоні.