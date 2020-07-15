Населення 23 країн удвічі скоротиться до 2100 року — новини науки

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Населення Землі, яке нині становить приблизно 7,8 млрд, впродовж наступних десятиліть, як прогнозують науковці, зростатиме й досягне піку у 2064 році. Тоді людство налічуватиме до 9,7 млрд осіб, однак до кінця століття скоротиться до 8,8 млрд.

Наприклад, чисельність населення Великої Британії зросте до рекордних 75 млн у 2063 році, а до 2100 року скоротиться до 71 млн, пише ВВС посилаючись на дані Медичної школи Університету Вашингтона.

Дослідники очікують, що населення 23 країн — включаючи Іспанію та Японію — до 2100 року скоротиться вдвічі.

Це неймовірно важко обміркувати і зрозуміти… Це досить суттєва річ… Значна частина світу переходить до природного зменшення населення, — зазначив професор Крістофер Мюррей.

Окрім Японії та Іспанії, скорочення населення на 50% загрожує Таїланду, Італії, Португалії, Південній Кореї та іншим державам, де спостерігається старіння населення й низький рівень народжуваності. Прогнозується, що така ж доля очікує і Китай — з 1,4 млрд людей у 2017 року до 2100 там залишиться 732 млн.

Дослідження вчених присвячено вивченню того, як смертність, народжуваність та міграція вплинуть на населення планети в найближчі 80 років.

Ми побачимо багато радикальних зрушень у геополітичній владі й того, як мільярди людей живуть по всьому світу. Одну з головних змін внесуть деякі країни, які зіткнуться з різким скороченням кількості дорослих людей працездатного віку, що, може створити навантаження для економіки і вплинути на геополітичний баланс сил у світі, — пояснюють науковці.

Також до 2100 року очікується, що чисельність населення країн Африки на південь від Сахари збільшиться до понад 3 млрд осіб. Нігерія може стати другою за величиною країною світу з населенням у 791 млн.