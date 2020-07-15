Население 23 стран вдвое сократится до 2100 года — новости науки

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Население Земли, которое в настоящее время составляет примерно 7,8 млрд, в течение следующих десятилетий, как прогнозируют ученые, будет расти и достигнет пика в 2064 году. Тогда человечество будет насчитывать до 9,7 млрд человек, однако к концу века сократится до 8,8 млрд.

Например, численность населения Великобритании вырастет до рекордных 75 млн в 2063 году, а к 2100 году сократится до 71 млн, пишет ВВС со ссылкой на данные Медицинской школы Университета Вашингтона.

Исследователи ожидают, что население 23 стран — включая Испанию и Японию — к 2100 году сократится вдвое.

Это невероятно трудно обдумать и понять… Это достаточно существенная вещь… Значительная часть мира переходит на естественную убыль населения, — отметил профессор Кристофер Мюррей.

Помимо Японии и Испании, сокращение населения на 50% грозит Таиланду, Италии, Португалии, Южной Корее и другим странам, где наблюдается старение населения и низкий уровень рождаемости. Прогнозируется, что такая же судьба ожидает и Китай — с 1,4 млрд людей в 2017 году до 2100 года там останется 732 млн.

Исследования ученых посвящено изучению того, как смертность, рождаемость и миграция повлияют на население планеты в ближайшие 80 лет.

Мы увидим много радикальных сдвигов в геополитической власти и то, как миллиарды людей живут по всему миру. Одно из главных изменений внесут некоторые страны, которые столкнутся с резким сокращением числа взрослых людей трудоспособного возраста, что может создать нагрузку для экономики и повлиять на геополитический баланс сил в мире, — объясняют ученые.

Также к 2100 году ожидается, что численность населения стран Африки к югу от Сахары увеличится до более 3 млрд человек. Нигерия может стать второй по величине страной мира с населением в 791 млн.