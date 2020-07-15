Дату запуска 6G назвали эксперты

Технология 6G. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n141177-datu-zapuska-6g-nazvali-eksperty.html

Ракурс

Шестое поколение мобильной связи 6G запустят уже в 2030 году. Введение нового стандарта сети предусматривает использование дополненной реальности, мобильных голограмм и цифровой репликации.

Отмечается, что потребителям 6G будут не только люди, но и машины. Такой прогноз дают аналитики одного из производителей коммуникационных сетей.

Эксперты предполагают, что завершение разработки 6G и его запуск для коммерческого использования может произойти уже в 2028 году, а массовый запуск по всему миру произойдет в 2030 году. Определять технические стандарты нового поколения связи будут уже в 2021 году.

Подчеркнем, что с внедрением нового стандарта появятся такие сервисы как иммерсионная дополненная реальность (XR), мобильные голограммы высокого качества и цифровая репликация. Основными критериями требований к 6G будут безопасность, производительность и качество архитектуры сети.

Эксперты заявляют, что распространение 6G поможет построить «новое общество», в котором будет приоритетной моментальная передача информации.

Максимальную скорость передачи данных при использовании 6G оценивают на уровне 1000 гигабит в секунду с задержкой менее 100 микросекунд. Однако 50-кратная максимальная скорость передачи данных у 6G будет в 10 раз ниже, чем у стандарта сети прошлого поколения 5G.

Для обеспечения конфиденциальности и безопасности связи 6G планируют использовать технологии искусственного интеллекта.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Великобритании неизвестные поджигали вышки 5G из-за фейка, что технология распространяет коронавирус.