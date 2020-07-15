Борьба с коррупцией закончилась для нардепа пятью судебными исками. Фото: Сегодня

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Ракурс

Борьба с коррупцией в Украине не всегда приводит к желаемым результатам. Нардеп из партии «Голос» Александра Устинова ожидала, что подполковника полиции Евгения Шевцова накажут за оскорбления, которые прозвучали в ее адрес на странице полицейского в Facebook. Однако вместо этого она получила пять судебных исков от Шевцова. Правоохранитель считает, что Устинова оскорбила его, когда заявила, что он недостоин носить погоны и звание полицейского.

Все началось с того, что Устинова направила соответствующим органам письмо с подписями 50 нардепов с просьбой разобраться, каким образом семья Шевцова обзавелась шикарным имуществом, сообщила наредеп в Facebook.

Основанием для такого письма стало журналистское расследование, которое наводило на мысль о коррупционном происхождении имущества полицейского.

В ответ Шевцов в Facebook назвал Устинову «тупой овцой», «умственно отсталым чучелом», «обезьяной» и другими оскорбительными словами. Нардеп обратилась во внутреннюю безопасность Нацполиции с просьбой рассмотреть поведение полицейского.

Рассмотрение жалобы Устиновой продолжалось четыре месяца. Во внутренней безопасности Нацполиции решили, что в посте Шевцова нет нарушения правил этического поведения.

Справедливость есть в этой стране, но, видимо, только для касты ментов и прокуроров, у которых свои правила и просто людишки вокруг, которые им мешают и дальше грабить украинцев, фабрикуя дела и требуя взяток. Поэтому этот Карфаген должен быть разрушен, а Арсена Авакова надо гнать с должности министра внутренних дел, — заявила Устинова.

Как ранее писал «Ракурс», в Верховной Раде выступили нардепы от партий «Голос» и «Слуга народа» с требованием об отставке Авакова.