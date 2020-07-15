Погода в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n141182-zapad-snova-nakrout-grozy-pogoda-v-ukraine-16-iulya.html

Ракурс

Погода в Украине 16 июля относительно теплой. В западных областях страны дневная температура будет колебаться от 23° до 25°, а ночью пройдут дожди с грозами. Теплее всего будет на юге, здесь столбики термометров покажут 26−29°. В центре страны днем воздух прогреется до 24−26°.

В центральных, северных, восточных и южных областях сутки пройдут без осадков, на небе будет наблюдаться небольшая облачность, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 16 июля будет относительно теплой и сухой. Столбики термометров ночью опустятся до 13−15°, днем — поднимутся до 24−26°. Ветер западный, 3−8 м/с.

Погода во Львове ночью будет сухой, днем возможны дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит 11−13°, днем — 22−24°. Ветер южный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе будет теплой и без осадков. Ночью термометры покажут 15−17°, днем — 26−28°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре 16 июля будет теплой. Температура воздуха ночью опустится до 13−15°, днем — поднимется до 24−26°. Ветер западный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове будет относительно теплой и сухой. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 12−14°, днем — 23−25°. Ветер западный, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатье 16 июля будет относительно теплой, днем ожидаются дожди с грозами. Ночью температура составит 12−14°, днем ​​воздух прогреется до 23−25°. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 16 июля будет спокойной. Лишь незначительные возмущения магнитного поля ожидаются ночью.