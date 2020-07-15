Авиарейсы между Украиной и Польшей возобновила авиакомпания LOT

Авиакомпания LOT. Фото: КП

https://racurs.ua/n141183-aviareysy-mejdu-ukrainoy-i-polshey-vozobnovila-aviakompaniya-lot.html

Ракурс

Авиарейсы между Украиной и Польшей возобновила сегодня, 15 июля, польская авиакомпания LOT. Первые рейсы возобновлены по маршруту Варшава — Львов — Варшава.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Министр напомнил, что в настоящее время границы Польши открыты лишь для дипломатов, моряков, которые направляются на корабль, а также для украинцев, следующих транзитом через ЕС.

Также в Польшу разрешен въезд украинцам, которые имеют действующие рабочие и учебные контракты или вид на жительство в ЕС.

Криклий выразил надежду, что вскоре Польша откроет границы и тогда авиарейсами смогут воспользоваться украинские туристы.

Как ранее писал «Ракурс», спустя два дня после отмены обязательного 14-дневного карантина для туристов из Украины Польша решила вернуть это ограничение. С 3 июля человек, прилетевший из Украины, должен пройти в Польше двухнедельную обсервацию.