Правила въезда в Черногорию и Хорватию изменили для украинцев — въезд в ЕС

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Ракурс

Въезд в Хорватию для украинских туристов не предусматривает 14-дневной самоизоляции при наличии теста на коронавирус, который был сделан не позже, чем за 48 часов до прибытия в страну.

В ночь на 11 июля Хорватия приняла решение об обязательности 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в том числе и Украины, въезжающих в Республику Хорватия. При наличии теста на COVID-19, сделанного не позже, 48 часов, — без самоизоляции, — написал в Твиттере посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

Отметим, что Хорватия была единственной страной ЕС, которая впускала украинских туристов без ограничений. Однако, теперь страна уточнила условия въезда как для туристов, так и для граждан, которые планируют находиться в Хорватии с другой целью.

Кроме этого, власти Черногории уточнили правила въезда в страну для жителей Украины и путешественников, направляющихся наземным транспортом. Подгорица требует наличия негативного теста на коронавирус, сделанного не позже чем за 72 часа до пересечения границы. Авиатранспорта эти ограничения не касаются.

Отныне украинцам и белорусам разрешен въезд в Черногорию без дополнительных ограничений в связи с эпидемией COVID-19 только в случае организованного прибытия воздушным транспортом на условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма, — говорится в сообщении Института общественного здоровья страны.

На практике это означает, что для пассажиров авиарейсов из Украины и Беларуси наличии тестов не требуется, тогда как путешественникам, направляющимся в Черногории наземным транспортом, нужно иметь свежий (сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы) отрицательный тест на коронавирус.