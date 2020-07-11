Правила в’їзду до Чорногорії та Хорватії змінили для українців — в’їзд в ЄС

https://racurs.ua/ua/n140974-pravyla-v-yizdu-zminyly-chornogoriya-ta-horvatiya-dlya-ukrayinciv.html

Ракурс

В’їзд до Хорватії для українських туристів не потребуватиме 14-денної самоізоляції у разі наявності тесту на коронавірус, який було зроблено не давніше, як за 48 годин до прибуття в країну.

В ніч на 11 липня Хорватія прийняла рішення про обов’язковість 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, зокрема й для України, які в’їжджають до Республіки Хорватія. У разі наявності тесту на COVID-19, зробленого не давніше, як 48 годин, — без самоізоляції, — написав у Твіттер посол України у Хорватії Василь Кирилич.

Зазначимо, що Хорватія була єдиною країною ЄС, яка впускала українських туристів без обмежень. Однак, тепер країна уточнила умови в’їзду як для туристів, так і для громадян, які планують перебувати в Хорватії з іншою метою.

Окрім цього, влада Чорногорії уточнила правила в’їзду в країну для мешканців України і мандрівників, що прямують наземним транспортом. Подгориця вимагатиме негативного тесту на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону. Авіатранспорту ці обмеження не стосуються.

Відтепер українцям і білорусам дозволено в’їзд в Чорногорію без додаткових обмежень у зв’язку з епідемією COVID-19 тільки у разі організованого прибуття повітряним транспортом на умовах, передбачених Міністерством сталого розвитку та туризму, — йдеться в повідомленні Інституту громадського здоров’я країни.



На практиці це означає, що для авіапасажирів рейсів з України та Білорусі наявності тестів не потрібно, тоді як мандрівникам, що прямують до Чорногорії наземним транспортом, потрібно мати свіжий (зроблений не пізніше, ніж за 72 години до перетинання кордону) негативний тест на коронавірус.