Чи зміг би Зеленський зараз отримати монобільшість у парламенті — опитуванняhttps://racurs.ua/ua/n141185-chy-zmig-by-zelenskyy-zaraz-otrymaty-monobilshist-u-parlamenti-opytuvannya.htmlРакурс
Якби вибори до українського парламенту проходили найближчим часом, то більшість виборців віддали б свої голоси партії «Слуга народу». За цю політичну силу готові проголосувати 34% виборців, які візьмуть участь у виборах та визначилися із вибором.
Про це свідчать результати соцопитування, проведеного із 3 по 9 липня Центром Разумкова та фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.
Решта голосів виборців розподілилися б між іншими політичними силами наступним чином:
- «Опозиційна платформа — За життя» — 19%;
- «Європейська солідарність» — 15%;
- ВО «Батьківщина» — 8%.
Решта партій не долають п’ятивідсоткового прохідного бар'єру:
- партія «Сила і честь» — 4%;
- «Громадянська позиція» — 3%.
По 2% голосів виборців отримають:
- Радикальна партія Олега Ляшка;
- партія «Голос»;
- «Українська стратегія Гройсмана»;
- ВО «Свобода»;
- Партія Шарія;
- Опозиційний блок.
Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, то у першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. За нього готові проголосувати близько 37% виборців, які візьмуть участь у виборах і визначилися із вибором.
Його потенційні опоненти отримали б:
- Юрій Бойко — 17%;
- Петро Порошенко — 15%;
- Юлія Тимошенко — 8%;
- Ігор Смешко — 4,5%;
- Анатолій Гриценко — 3%,
- Олег Ляшко — 2%;
- Роман Кошулинський — 2%;
- Олександр Вілкул — 1%.
Якщо відбудеться другий тур президентських виборів, і в нього б вийшли Зеленський і Бойко, то за Зеленського проголосували б 68%, а за Бойко — 32%.
Якби до другого туру виборів вийшли Зеленський і Порошенко, то діючий президент отримав би 71,5% голосів виборців.
Похибка соцопитування не перевищує 2,3%.
Як раніше писав «Ракурс», Зеленський поступово втрачає високі рейтинги. Наразі лише 44% українців довіряє президенту, а 49% наших співгромадян висловлюють недовіру голові держави.