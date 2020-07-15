Чи зміг би Зеленський зараз отримати монобільшість у парламенті. Фото: Вечірній Миколаїв

https://racurs.ua/ua/n141185-chy-zmig-by-zelenskyy-zaraz-otrymaty-monobilshist-u-parlamenti-opytuvannya.html

Ракурс

Якби вибори до українського парламенту проходили найближчим часом, то більшість виборців віддали б свої голоси партії «Слуга народу». За цю політичну силу готові проголосувати 34% виборців, які візьмуть участь у виборах та визначилися із вибором.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного із 3 по 9 липня Центром Разумкова та фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Решта голосів виборців розподілилися б між іншими політичними силами наступним чином:

«Опозиційна платформа — За життя» — 19%;

«Європейська солідарність» — 15%;

ВО «Батьківщина» — 8%.

Решта партій не долають п’ятивідсоткового прохідного бар'єру:

партія «Сила і честь» — 4%;

«Громадянська позиція» — 3%.

По 2% голосів виборців отримають:

Радикальна партія Олега Ляшка;

партія «Голос»;

«Українська стратегія Гройсмана»;

ВО «Свобода»;

Партія Шарія;

Опозиційний блок.

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, то у першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. За нього готові проголосувати близько 37% виборців, які візьмуть участь у виборах і визначилися із вибором.

Його потенційні опоненти отримали б:

Юрій Бойко — 17%;

Петро Порошенко — 15%;

Юлія Тимошенко — 8%;

Ігор Смешко — 4,5%;

Анатолій Гриценко — 3%,

Олег Ляшко — 2%;

Роман Кошулинський — 2%;

Олександр Вілкул — 1%.

Якщо відбудеться другий тур президентських виборів, і в нього б вийшли Зеленський і Бойко, то за Зеленського проголосували б 68%, а за Бойко — 32%.

Якби до другого туру виборів вийшли Зеленський і Порошенко, то діючий президент отримав би 71,5% голосів виборців.

Похибка соцопитування не перевищує 2,3%.

Як раніше писав «Ракурс», Зеленський поступово втрачає високі рейтинги. Наразі лише 44% українців довіряє президенту, а 49% наших співгромадян висловлюють недовіру голові держави.