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Ракурс
Чи зміг би Зеленський зараз отримати монобільшість у парламенті. Фото: Вечірній Миколаїв

Чи зміг би Зеленський зараз отримати монобільшість у парламенті — опитування

15 лип 2020, 21:35
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Якби вибори до українського парламенту проходили найближчим часом, то більшість виборців віддали б свої голоси партії «Слуга народу». За цю політичну силу готові проголосувати 34% виборців, які візьмуть участь у виборах та визначилися із вибором.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного із 3 по 9 липня Центром Разумкова та фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Решта голосів виборців розподілилися б між іншими політичними силами наступним чином:

  • «Опозиційна платформа — За життя» — 19%;
  • «Європейська солідарність» — 15%;
  • ВО «Батьківщина» — 8%.

Решта партій не долають п’ятивідсоткового прохідного бар'єру:

  • партія «Сила і честь» — 4%;
  • «Громадянська позиція» — 3%.

По 2% голосів виборців отримають:

  • Радикальна партія Олега Ляшка;
  • партія «Голос»;
  • «Українська стратегія Гройсмана»;
  • ВО «Свобода»;
  • Партія Шарія;
  • Опозиційний блок.

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, то у першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. За нього готові проголосувати близько 37% виборців, які візьмуть участь у виборах і визначилися із вибором.

Його потенційні опоненти отримали б:

  • Юрій Бойко — 17%;
  • Петро Порошенко — 15%;
  • Юлія Тимошенко — 8%;
  • Ігор Смешко — 4,5%;
  • Анатолій Гриценко — 3%,
  • Олег Ляшко — 2%;
  • Роман Кошулинський — 2%;
  • Олександр Вілкул — 1%.

Якщо відбудеться другий тур президентських виборів, і в нього б вийшли Зеленський і Бойко, то за Зеленського проголосували б 68%, а за Бойко — 32%.

Якби до другого туру виборів вийшли Зеленський і Порошенко, то діючий президент отримав би 71,5% голосів виборців.


Похибка соцопитування не перевищує 2,3%.

Як раніше писав «Ракурс», Зеленський поступово втрачає високі рейтинги. Наразі лише 44% українців довіряє президенту, а 49% наших співгромадян висловлюють недовіру голові держави.

Джерело: Ракурс


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