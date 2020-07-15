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Ракурс
Кирилл Шевченко. Фото: Новое время

Назван кандидат на пост главы НБУ

15 июл 2020, 22:36
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Главой Национального банка Украины предлагают назначить Кирилла Шевченко. На рассмотрение финансового комитета Верховной рады уже внесено соответствующее постановление.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы финансового комитета парламента Ярослав Железняк.

Заседание комитета должно начаться завтра, 16 июля, в 9.00.

Повестка дня финансового комитета Верховной Рады. Фото: Facebook

Следует уточнить, что Шевченко занимает пост главы правления «Укргазбанка» с мая 2015 года. До этого занимал кресло первого заместителя и исполняющего обязанности главы правления банка. В 2012—2014 годах он был советником главы «Ощадбанка».


В банковской сфере Шевченко работает с 1994 года. Он работал в «Украинском кредитном банке» (сейчас «А-Банк»), а также в банке «Финансы и Кредит». Чуть позже он возглавлял Государственное ипотечное учреждение. Кроме того, в 2009 году Шевченко несколько месяцев был советником премьер-министра Юлии Тимошенко.

Как ранее писал «Ракурс», 13 июля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания партии «Слуга народа» представили кандидатов на должности Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Фамилия кандидата на пост главы НБУ во время заседания не называлась.

Источник: Ракурс


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