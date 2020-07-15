Назван кандидат на пост главы НБУ

Кирилл Шевченко. Фото: Новое время

https://racurs.ua/n141187-nazvan-kandidat-na-post-glavy-nbu.html

Ракурс

Главой Национального банка Украины предлагают назначить Кирилла Шевченко. На рассмотрение финансового комитета Верховной рады уже внесено соответствующее постановление.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы финансового комитета парламента Ярослав Железняк.

Заседание комитета должно начаться завтра, 16 июля, в 9.00.

Следует уточнить, что Шевченко занимает пост главы правления «Укргазбанка» с мая 2015 года. До этого занимал кресло первого заместителя и исполняющего обязанности главы правления банка. В 2012—2014 годах он был советником главы «Ощадбанка».

В банковской сфере Шевченко работает с 1994 года. Он работал в «Украинском кредитном банке» (сейчас «А-Банк»), а также в банке «Финансы и Кредит». Чуть позже он возглавлял Государственное ипотечное учреждение. Кроме того, в 2009 году Шевченко несколько месяцев был советником премьер-министра Юлии Тимошенко.

Как ранее писал «Ракурс», 13 июля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания партии «Слуга народа» представили кандидатов на должности Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Фамилия кандидата на пост главы НБУ во время заседания не называлась.