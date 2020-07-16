Чиновник продав держземлі на 1,8 млн грн на Херсонщині. Фото: Новини Кам'янського

https://racurs.ua/ua/n141189-chynovnyk-prodav-derjzemli-na-1-8-mln-grn-na-hersonschyni.html

Ракурс

Продаж державної землі став хорошим додатковим джерелом доходу для корумпованого чиновника на Херсонщині. Чиновник мав доступ до Реєстру прав на нерухоме майно та, користуючись службовим становищем, здійснював незаконні оборудки.

Всього корупціонер встиг продати 80 га державних земель у курортному районі Херсонської області на 1,8 млн грн, повідомляє прес-служба Кіберполіції.

Чиновник несанкціоновано змінив інформацію про права на нерухоме майно щодо власників двох земельних ділянок курортного району області. Згодом, фігурант незаконно вивів ці землі з державної власності у комунальну та продав.

У результаті протизаконних дій чиновника державі було завдано матеріальних збитків у сумі 1,8 млн грн.

За фактом правопорушення відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Фігуранту вже оголосили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та звільнення з посади.

Як раніше писав «Ракурс», один із заступників начальника Київського військового ліцею імені Івана Богуна попався на хабарі. Чиновник колишнього суворовського військового училища вимагав грошову винагороду за гарантований вступ до ліцею абітурієнта.