Стран «зеленой» зоны станет больше: Украина изменила коронавирусный порог

Стран «зеленой» зоны прибудет: Украина изменила коронавирусный порог — коронавирус в мире

https://racurs.ua/n141162-stran-zelenoy-zony-pribudet-ukraina-izmenila-koronavirusnyy-porog.html

Ракурс

Кабинет министров Украины изменил показатель, по которому определяются страны так называемой «зеленой» и «красной» зоны распространения коронавируса. Ранее «красный» статус получали страны, в которых число инфицированных превышало 40 человек на 100 тыс. населения. Решением от 15 июля правительство повысило этот показатель до 55 человек.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения Украины будет инициировать установление показателя, согласно которыму определяются страны «зеленой» и «красной» зоны. Например, в Украине этот показатель сейчас составляет 62 активных больных на 100 тыс. населения.

Кроме этого, Украина внесла Нидерланды в перечень стран «зеленой» зоны после получения официальных данных о числе активных больных. Сейчас в Нидерландах этот показатель составляет 14,5 на 100 тыс. населения.

Мы внесли предложение увеличить такой критерий. То есть страны с числом активных больных более 55 на 100 тыс. населения будут попадать в «красную» зону, менее 55 — в «зеленую», — отметил сегодня на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Несмотря на это, до сих пор те, кто прибывает из стран красной зоны могут досрочно покинуть самоизоляцию только после сдачи теста на коронавирус.

Отметим, что последний раз Минздрав публиковал информацию о числе активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения в разных странах мира 10 июля.