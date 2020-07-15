Країн “зеленої” зони стане більше: Україна змінила коронавірусний поріг — коронавірус у світі

https://racurs.ua/ua/n141162-krayin-zelenoyi-zony-stane-bilshe-ukrayina-zminyla-koronavirusnyy-porig.html

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Кабінет міністрів України змінив показник, за яким визначаються країни так званої «зеленої» та «червоної» зони поширення коронавірусу. Раніше «червоний» статус отримували країни, у яких кількість інфікованих перевищила 40 осіб на 100 тис. населення. Рішенням від 15 липня уряд підвищив цей показник до 55 осіб.

Раніше стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я України ініціюватиме встановлення показника, за яким визначаються країни «зеленої» та «червоної» зони. Для прикладу, в Україні цей показник зараз становить 62 активних хворих на 100 тис. населення.

Окрім цього, Україна внесла Нідерланди у перелік країн «зеленої» зони після отримання офіційних даних щодо кількості активних хворих. Наразі в Нідерландах цей показник становить 14,5 на 100 тис. населення.

Ми внесли пропозицію збільшити такий критерій. Тобто країни з кількістю активних хворих більше 55 на 100 тис. населення будуть потрапляти в «червону» зону, менше 55 — в «зелену», — зазначив сьогодні на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов.

Попри це, й досі ті, хто прибуває з країн червоної зони можуть достроково вийти за самоізоляції лише здавши тест на коронавірус.

Зауважимо, що востаннє МОЗ публікував інформацію щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення у різних країнах світу 10 липня.