Тіло загиблого морпіха повернули бойовики — війна на Донбасі, Фото — АрміяІнформ

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Тіло загиблого українського розвідника повернули бойовики на Донбасі. 13 липня він підірвався поблизу селища Зайцеве.

У прес-центрі ООС розповіли, що готують транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення ритуалу вшанування полеглого українського героя. Про долю військових, які згодом потрапили у засідку, витягуючи тіло розвідника, наразі не повідомляється.

13 липня командир взводу, офіцер 35-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ під час виконання бойового завдання підірвався на міні чи розтяжці в «сірій зоні». Для евакуації його тіла українські військові запросили режим тиші. Так зазвичай роблять обидві сторони за посередництва СММ ОБСЄ, щоб витягти своїх загиблих.

Отримавши підтвердження, група в білих шоломах та з іншими розпізнавальними знаками відправилась на місце підриву. Але й ця група потрапила в засідку і фактично була розстріляна з трьох боків.

Медик загинув на місці, інший поранений військовий зміг відповзти до українських позицій. Доля ще одного важко пораненого досі достеменно невідома. Він може бути або поранений, або також загинув.

14 липня на Донеччині окупаційні війська РФ під час обстрілу позицій Об'єднаних сил поблизу Новомихайлівки застосували протитанковий ракетний комплекс «Фагот». Шестеро українських бійців дістали осколкові поранення.