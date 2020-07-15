Тагіл на низькому старті: оголошено про запуск росіян до Туреччини

https://racurs.ua/ua/n141160-tagil-na-nyzkomu-starti-ogolosheno-pro-zapusk-rosiyan-do-turechchyny.html

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Відпочинок у Туреччині стане можливим і для росіян, яких не випускали з РФ у зв’язку з пандемією коронавірусу. Сьогодні в Міністерстві транспорту Туреччини заявили про рішення відкрити кордони і для них.

Турецька сторона оголосила, що домовилася з Росією про відновлення авіасполучення відсьогодні, 15 липня, повідомляє Anadolu у Twitter.

Водночас авіакомпанія Turkish Airlines повідомила, що запустить рейси для росіян із 1 серпня.

При цьому Росія, котра є одним зі світових лідерів за кількістю хворих на COVID-19, офіційно не підтвердила відновлення польотів до Туреччини. Спікер президента РФ Дмитро Пєсков лише заявив журналістам, що лідери Туреччини і Росії обговорили тему відновлення двостороннього авіасполучення й дали доручення про переговори щодо цього питання з 15 липня.

Як відомо, з березня цього року авіасполучення між країнами світу було скорочено до мінімуму в зв’язку з пандемією коронавірусу. У десятках країн повністю закрили небо, а винятком були лише рейси, організовані для евакуації своїх громадян з-за кордону.

Для українців наразі відкриті 25 країн світу, в тому числі й Туреччина. Країна почала приймати туристів із України місяць тому — 15 червня.