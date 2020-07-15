Тагил на низком старте: объявлено о скором запуске россиян в Турцию

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Отдых в Турции станет возможным и для россиян, которых не выпускали из РФ в связи с пандемией коронавируса. Сегодня в Министерстве транспорта Турции заявили о решении открыть границы и для них.

Турецкая сторона объявила, что договорилась с Россией о возобновлении авиасообщения с сегодняшнего дня, 15 июля, сообщает Anadolu в Twitter.

В то же время авиакомпания Turkish Airlines сообщила, что запустит рейсы для россиян с 1 августа.

При этом Россия официально не подтвердила возобновление полетов в Турцию. Спикер президента РФ Дмитрий Песков лишь заявил журналистам, что лидеры Турции и России обсудили тему возобновления двустороннего авиасообщения и дали поручения о переговорах по этому вопросу с 15 июля.

Как известно, с марта этого года авиасообщение между странами мира было сокращено до минимума в связи с пандемией коронавируса. В десятках стран полностью закрыли небо, а исключением были лишь рейсы, организованные для эвакуации своих граждан из-за границы.

Для украинцев на данный момент открыты 25 стран мира, в том числе и Турция. Страна начала принимать туристов из Украины месяц назад — 15 июня.