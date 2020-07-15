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Тарифы на трансплантацию органов утвердил Кабмин — новости медицины

Тарифы на трансплантацию органов утвердил Кабмин (СПИСОК)

15 июл 2020, 14:28
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Тарифы на трансплантацию органов утвердило правительство на заседании 15 июля. Также был обнародован перечень с ценами на услуги по предоставлению высококвалифицированной медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов.

Речь идет о тарифах на трансплантацию в рамках пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения (трансплантации органов).

Например:

  • аллотрансплантация почки от живого донора стоит 323,79 тыс. грн.

  • аллотрансплантация почки от донора-трупа — 397,88 тыс. грн.

  • трансплантация сердца/комплекса «сердце-легкие» — 609,36 тыс. грн

Тарифи на трансплантацію органів затвердив уряд / Фото: Телеграм Гончаренка


Тарифи на трансплантацію органів затвердив уряд / Фото: Телеграм Гончаренка

Напомним, недавно сообщалось, что Минздрав составляет список больниц, в которых смогут делать такие операции. Сейчас операции по трансплантации в Украине проводятся редко — во Львове делали пересадку сердца 4 июля этого года. До этого подобная операция проводилась в 2019 году. До 2019 года в последний раз в Украине такую операцию делали в 2004 году.

Источник: Ракурс


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