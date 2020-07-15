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Ракурс
Тарифи на трансплантацію органів затвердив уряд — новини медицини

Тарифи на трансплантацію органів затвердив уряд (ПЕРЕЛІК)

15 лип 2020, 14:28
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Тарифи на трансплантацію органів затвердив уряд на засіданні 15 липня. Також було оприлюднено перелік з цінами на послуги з надання висококваліфікованої медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

Йдеться про тарифи на трансплантацію в рамках пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів.

Наприклад:

  • алотрансплантація нирки від живого донора коштує 323,79 тис. грн.

  • алотрансплантація нирки від донора-трупа — 397,88 тис. грн.

  • трансплантація серця/комплексу «серце-легені» — 609,36 тис. грн

Тарифи на трансплантацію органів затвердив уряд / Фото: Телеграм Гончаренка


Тарифи на трансплантацію органів затвердив уряд / Фото: Телеграм Гончаренка

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я складає список лікарень, у яких зможуть робити такі операції. Наразі операції з трансплантації в Україні проводяться рідко — у Львові робили пересадку серця 4 липня цього року, до цього подібна операція проводилася в 2019 році. До 2019 року востаннє в Україні таку операцію робили у 2004 році.

Джерело: Ракурс


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