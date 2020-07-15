Тарифи на трансплантацію органів затвердив уряд — новини медицини

https://racurs.ua/ua/n141159-taryfy-na-transplantaciu-organiv-zatverdyv-uryad-perelik.html

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Тарифи на трансплантацію органів затвердив уряд на засіданні 15 липня. Також було оприлюднено перелік з цінами на послуги з надання висококваліфікованої медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

Йдеться про тарифи на трансплантацію в рамках пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів.

Наприклад:

алотрансплантація нирки від живого донора коштує 323,79 тис. грн.

алотрансплантація нирки від донора-трупа — 397,88 тис. грн.

трансплантація серця/комплексу «серце-легені» — 609,36 тис. грн

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я складає список лікарень, у яких зможуть робити такі операції. Наразі операції з трансплантації в Україні проводяться рідко — у Львові робили пересадку серця 4 липня цього року, до цього подібна операція проводилася в 2019 році. До 2019 року востаннє в Україні таку операцію робили у 2004 році.