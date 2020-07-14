Концерты в Украине хочет устроить российская певица, выступавшая в Крыму — новости шоу-бизнеса

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Концерты в Киеве и Одессе в этом году планирует дать российская певица Zivert, ранее выступавшая в аннексированном Россией Крыму. Организаторы новых концертов Zivert признались, что в прошлом году артистка уже выступала в Украине. Поэтому они убеждены в беспроблемном въезде в Украину певицы.

Концерты Zivert запланированы на 24 июля в Одессе и 4 августа в Киеве. В столице развлекательное мероприятие должно состояться на территории Osocor Residence. На официальном сайте заведения билеты на концерт продаются по 2,2 тыс. грн.

Билеты на концерт в Одессе продаются на сайте concert.ua, заявленная стоимость — от 1 тыс. грн. Оператор заявил это событие как «сверхпопулярное». На вопрос о том, не запретят ли российской певице въезд в Украину в связи с тем, что она выступала на оккупированном полуострове, организаторы Osocor Residence уточнили, что она уже приезжала в 2019 году. О выступлении Zivert в Крыму сообщали российские СМИ. Также афиша ее концерта сохранились на сайте отеля Yalta Intourist.

Напомним, ранее Минкультуры разрешило въезд участнице российского Comedy Woman, выступавшей в Крыму.