Концерти в Україні хоче влаштувати російська співачка, яка виступала в Криму — новини шоу-бізнесу

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Концерти в Києві і Одесі цьогоріч планує дати російська співачка Zivert, яка раніше виступала в анексованому Росією Криму. Організатори нових концертів Zivert зізналися, що торік артистка вже виступала в Україні. Тому вони переконані у безпроблемному в’їзді в Україну співачки з РФ.

Концерти Zivert заплановані на 24 липня в Одесі і 4 серпня у Києві. У столиці розважальний захід має відбутися на території Osocor Residence. На офіційному сайті закладу квитки на концерт продаються по 2,2 тис. грн.

Квитки на концерт в Одесі продаються на сайті concert.ua, заявлена вартість — від 1 тис. грн. Оператор заявив цю подію як «надпопулярну». На запитання про те, чи не заборонять російській співачці в’їзд в Україну у зв’язку з тим, що вона виступала на окупованому півострові, організатори Osocor Residence уточнили, що вона вже приїздила у 2019 році. Про виступи Zivert в Криму повідомляли російські ЗМІ. Також афіша її концерту збереглися на сайті готелю Yalta Intourist.

Нагадаємо, раніше Мінкультури дозволило в’їзд учасниці російського Comedy Woman, яка виступала в Криму.