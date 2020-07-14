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Ракурс
В коронавірусних правилах для учнів пропишуть методику вимірів температури, фото — Конкурент

В коронавірусних правилах для учнів пропишуть методику вимірів температури

14 лип 2020, 11:31
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Правила для відвідування учнями шкіл розробляють в Міністрестві охорони здоров’я. У них пропишуть методику вимірів температури і діяльність медпрацівника в школі.

Міністр Максим Степанов на брифінгу 14 липня розповів, що скорегувати графік роботи медичного працівника повинна адміністрація навчальних закладів, а вимірювання температури зможуть здійснювати й інші працівники школи.

МОЗ розробляє правила відвідування разом із Міністерством освіти і науки. Степанов пообіцяв зробити їх зручними і ефективними, хоча Україна вперше переживає коронавірусну пандемію.

Ми повинні розробити максимально комфортні правила, а з іншого — вони повинні створити безпечні умови для здоров’я дітей, — повідомив Степанов.

Раніше він заявляв, що рішення про відвідування шкіл ухвалять до кінця липня.


Освітяни тим часом готуються до дистанційного навчання з 1 вересня, хоч в Кабміні заявляли, що дистанційний освітній процес має залишатися можливістю навчатися під час пандемії, але не замінить традиційну освіту.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що з 1 вересня навчальний процес буде змінено.

Джерело: Ракурс


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