В коронавірусних правилах для учнів пропишуть методику вимірів температури, фото — Конкурент

https://racurs.ua/ua/n141078-v-koronavirusnyh-pravylah-dlya-uchniv-propyshut-metodyku-vymiriv-temperatury.html

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Правила для відвідування учнями шкіл розробляють в Міністрестві охорони здоров’я. У них пропишуть методику вимірів температури і діяльність медпрацівника в школі.

Міністр Максим Степанов на брифінгу 14 липня розповів, що скорегувати графік роботи медичного працівника повинна адміністрація навчальних закладів, а вимірювання температури зможуть здійснювати й інші працівники школи.

МОЗ розробляє правила відвідування разом із Міністерством освіти і науки. Степанов пообіцяв зробити їх зручними і ефективними, хоча Україна вперше переживає коронавірусну пандемію.

Ми повинні розробити максимально комфортні правила, а з іншого — вони повинні створити безпечні умови для здоров’я дітей, — повідомив Степанов.

Раніше він заявляв, що рішення про відвідування шкіл ухвалять до кінця липня.

Освітяни тим часом готуються до дистанційного навчання з 1 вересня, хоч в Кабміні заявляли, що дистанційний освітній процес має залишатися можливістю навчатися під час пандемії, але не замінить традиційну освіту.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що з 1 вересня навчальний процес буде змінено.