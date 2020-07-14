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Ракурс
В коронавирусных правилах для учащихся пропишут методику измерений температуры

В коронавирусных правилах для учащихся пропишут методику измерения температуры

14 июл 2020, 11:31
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Правила для посещения учащимися школ разрабатывают в Министрества здравоохранения. В них пропишут методику измерений температуры и деятельность медработника в школе.

Министр Максим Степанов на брифинге 14 июля рассказал, что скорректировать график работы медицинского работника должна администрация учебных заведений, а измерения температуры смогут проводить и другие работники школы.

Минздрав разрабатывает правила посещения совместно с Министерством образования и науки. Степанов пообещал сделать их удобными и эффективными, хотя Украина впервые переживает коронавирусную пандемию.

Мы должны разработать максимально комфортные правила, а с другой стороны они должны создать безопасные условия для здоровья детей, — сообщил Степанов.

Ранее он заявлял, что решение о посещении школ примут до конца июля.


Педагоги тем временем готовятся к дистанционному обучению с 1 сентября, хотя в Кабмине заявляли, что дистанционный образовательный процесс должен оставаться возможностью учиться во время пандемии, но не заменит традиционного образования.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что с 1 сентября учебный процесс будет изменен.

Источник: Ракурс


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