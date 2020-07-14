Президент США Дональд Трамп. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n141077-sekret-nizkoy-zabolevaemosti-covid-v-rossii-raskryl-tramp.html

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Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки (США), заявил, что другие страны имеют более низкую заболеваемость коронавирусом из-за того, что проводят недостаточно тестов на вирус у населения.

По его мнению, массовое тестирование в корне изменило бы положительную статистику в Китае и России. Об этом Трамп заявил во время круглого стола в Белом доме.

Если бы, скажем, в Китае, России, Индии, других больших странах тестировали на коронавирус так же, как это делаем мы, то они бы получили удивительные статистические данные, — отметил Трамп.

Также он добавил, что США остаются неизменным лидером среди стран по количеству случаев заболевания из-за своей интенсивной системы тестирования на COVID-19.

По состоянію на сегодня, 14 июля, в США обнаружили 3 млн 479 тыс. 483 случая заражения коронавирусом. Из них 138 тыс. 247 пациентов умерли, а 1 млн 549 тыс. 469 — выздоровели.

Вместе с тем Россия, которую подозревают в фальсификации статистики по заболеваемости COVID-19, сообщает о 733 тыс. 699 случае заражения. Из них 11 тыс. 439 это летальные случаи и 504 тыс. 21 — выздоровели.

Напомним, ранее мы сообщали, что Дональд Трамп планировал разорвать отношения с Китаем из-за того, что страна не смогла удержать коронавирус.