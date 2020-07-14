Секрет низької захворюваності на COVID-19 у Росії розкрив Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n141077-sekret-nyzkoyi-zahvoruvanosti-na-covid-u-rosiyi-rozkryv-tramp.html

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Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки (США), заявив, що інші країни мають нижчу захворюваність на коронавірус через те, що недостатньо тестують населення.

На його думку, масове тестування докорінно змінило б позитивну статистику у Китаї та Росії. Про це Трамп заявив під час круглого столу в Білому домі.

Якби, скажімо, в Китаї, Росії, Індії, інших великих країнах тестували на коронавірус так само, як це робимо ми, то вони б отримали дивовижні статистичні дані, — зазначив Трамп.

Також він додав, що США залишаються незмінним лідером серед країн за кількістю випадків захворювання на коронавірус через свою інтенсивну систему тестування.

На сьогодні, 14 липня, у США виявили 3 млн 479 тис. 483 випадки зараження коронавірусом. Із них 138 тис. 247 пацієнтів померли, а 1 млн 549 тис. 469 — одужали.

Разом із тим Росія, яку підозрюють у фальсифікації статистики щодо захворюваності на COVID-19, повідомляє про 733 тис. 699 випадки зараження. З них 11 тис. 439 це летальні випадки та 504 тис. 21 — одужали.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп планував розірвати відносини з Китаєм через те, що країна не змогла втримати коронавірус.