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Ракурс
Обучение в Украине. Фото:

Каким будет обучение с 1 сентября, рассказал глава Минздрава Степанов

10 июл 2020, 09:57
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Алгоритмы следующего учебного года, которые предусматривают механизмы обучения в 2021 году, разрабатывают в Украине.

Соответствующие правила разрабатываются совместно с Министерством здравоохранения и Министерством образования и науки. В документе определят, как в условиях адаптивного карантина будут учиться дети: в обычном или дистанционном режиме. Возможно, эти способы будут сочетать. Документ после всех согласований представят общественности. Об этом 9 июля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.


Я думаю, что в течение недели — десяти дней мы все это четко выпишем и, конечно, сразу сообщим, каким образом и как будут учиться наши дети в следующем учебном году, — отметил министр.

Напомним, в Верховной Раде подготовили законопроект № 3808 о изменениях в закон «О среднем образовании». Инициаторы документа предлагают отменить норму, в которой говорится о том, что получить среднее образование можно один раз в жизни.

Источник: Ракурс


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