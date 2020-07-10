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Ракурс
Навчання в Україні. Фото:

Яким буде навчання з 1 вересня, розповів глава МОЗ Степанов

10 лип 2020, 09:57
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Алгоритми наступного навчального року, які передбачають механізми навчання у 2021 році, розробляють в Україні.

Відповідні правила розробляються спільно з Міністерством охорони здоров’я та Міністерством освіти і науки. У документі визначать, як в умовах адаптивного карантину навчатимуться діти: у звичайному чи дистанційному режимі. Можливо, ці способи поєднають. Документ після всіх узгоджень представлять громадськості. Про це 9 липня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.


Я думаю, що протягом тижня — десяти днів ми все це чітко випишемо і, звичайно, відразу повідомимо, у який спосіб та як будуть навчатися наші діти в наступному навчальному році, — зазначив міністр.

Нагадаємо, у Верховній Раді підготували законопроект № 3808 про змін в закон «Про повну загальну середню освіту». Ініціатори документу пропонують скасувати норму, в якій йдеться про те, що здобути середню освіту можна один раз у житті.

Джерело: Ракурс


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