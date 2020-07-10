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Тисяча українців здолала коронавірус за добу, з’явилися нові дані — коронавірус в Україні

Тисяча українців здолала коронавірус за добу, оприлюднено нові дані

10 лип 2020, 09:29
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Коронавірус в Україні за минулу добу, 9 липня, виявили у 819 осіб. Загалом станом на 10 липня лабораторно підтверджено понад 52 тис. випадків COVID-19.

За добу захворіло 819 осіб… Загалом за весь час пандемії захворіло 52 043 людини, з них 3 749 дітей та 7 213 медпрацівників, — повідомив під час онлайн-брифінгу очільник Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов.

Також 9 липня було госпіталізовано 214 осіб, зафіксовано 18 летальних випадків. Перемогти хворобу вдалося 1016 особам.

Тисяча українців здолала коронавірус за добу, оприлюднено нові дані / Фото: УП

За весь час спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1345 летальних випадків, одужало 24,7 тис. пацієнтів.

Найбільше нових випадків коронавірусної інфекції за минулу добу зареєстровано у:

  • Закарпатській області — 112;

  • Львівській області — 82;

  • Рівненській області — 74;

  • Києві — 118 осіб.

Тисяча українців здолала коронавірус за добу, оприлюднено нові дані

Тисяча українців здолала коронавірус за добу, оприлюднено нові дані


Тисяча українців здолала коронавірус за добу, оприлюднено нові дані

Нагадаємо, 9 липня у світі діагностували понад 222 тис. заражень коронавірусом, 5404 пацієнти померло. В США за добу діагностували понад 61 тис. випадків коронавірусу, в Бразилії майже 43 тис., в Індії — 25,7 тис. Нові випадки захворювання виявили у 148 країнах світу.

Джерело: Ракурс


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