Тысяча украинцев одолела коронавирус за прошлые сутки, появились новые данные — коронавирус в Украине

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 9 июля, обнаружили у 819 человек. Всего по данным на утро 10 июля, лабораторно подтверждено свыше 52 тыс. случаев COVID-19.

За сутки заболели 819 человек… В общем за все время пандемии заболели 52043 человека, из них 3749 детей и 7213 медработников, — сообщил во время онлайн-брифинга глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также 9 июля были госпитализированы 214 человек, зафиксировано 18 летальных случаев. Победить болезнь удалось 1016 украинцам.

За все время вспышки COVID-19 в Украине зафиксировано 1345 летальных исходов, выздоровели 24,7 тыс. пациентов.

Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки зарегистрировано в:

Закарпатской области — 112;

Львовской области — 82;

Ровенской области — 74;

Киеве — 118 человек.

Напомним, 9 июля в мире диагностировали более 222 тыс. заражений коронавирусом, 5404 пациента умерли. В США за сутки диагностировали более 61 тыс. случаев коронавируса, в Бразилии почти 43 тыс., в Индии — 25,7 тыс. Новые случаи заболевания обнаружили в 148 странах мира.