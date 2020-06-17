Катерина Варнава, фото: Zip.news

https://racurs.ua/ua/n139855-minkultury-dozvolylo-v-yizd-uchasnyci-rosiyskogo-comedy-woman-yaka-vystupala-v-krymu-dokument.html

Ракурс

Катерині Варнаві, російській актрисі та учасниці телешоу Comedy Woman, яка, порушуючи українське законодавство, виступала в тимчасово окупованому Криму у 2016 році, дозволений в’їзд на територію України.

Відповідний наказ датований ще 18 березня 2020 року. Його підписала тодішній виконувач обов’язків міністра культури Світлана Фоменко. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Чубаров наголосив, що вперше в’їзд Варнаві до України було заборонено у березні 2017 року терміном на п’ять років.

Згодом її ім’я також було повторно внесене в «Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України», затверджений Міністерством культури у 2019 році.

У лютому цього року стало відомо, що ТОВ «Новий канал» подав судовий позов до СБУ та Мінкультури щодо заборони в’їзду Варнаві. У позові телеканал просив суд скасувати наказ Мінкультури щодо внесення Варнави до переліку осіб, яким заборонено в’їзд.

12 червня Окружний адмінсуд Києва залишив цю заяву без розгляду через пропущення позивачем строків звернення до адмінсуду, наголошує Чубаров.

Але незважаючи ні на що, на білий світ витягується наказ Мінкультури України від 18 березня 2020 року, — наголошує Чубаров. — Емоції мене зашкалюють, сказати, що обурений, це значить нічого не сказати."

У прес-службі Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП) зазначають, що Варнаву виключили з цього переліку у зв’язку з отриманням відповідного листа від СБУ 6 березня цього року.

Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями «включати» чи «не включати» до списків МКІП не наділено, — наголошують у відомстві.

Нагадаємо, про те, що Варнаву включили до переліку осіб, яким заборонено в’їзд до України, стало відомо на початку травня 2017 року.