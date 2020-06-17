Екатерина Варнава, фото: Zip.news

https://racurs.ua/n139855-minkultury-pozvolilo-vezd-uchastnicy-rossiyskogo-comedy-woman-kotoraya-vystupala-v-krymu-dokument.html

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Екатерине Варнаве, российской актрисе и участнице телешоу Comedy Woman, которая, нарушая украинское законодательство, выступала во временно оккупированном Крыму в 2016 году, разрешен въезд на территорию Украины.

Соответствующий приказ датирован еще 18 марта 2020 года. Его подписала тогдашняя исполняющая обязанности министра культуры Светлана Фоменко. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Чубаров отметил, что впервые въезд Варнаве в Украину было запрещено в марте 2017 сроком на пять лет.

Впоследствии ее имя также было повторно внесено в «Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины», утвержденный Министерством культуры в 2019 году.

В феврале этого года стало известно, что ООО «Новый канал» подал судебный иск к СБУ и Минкультуры относительно запрета въезда Варнаве. В иске телеканал просил суд отменить приказ Минкультуры о внесении Варнавы в перечень лиц, которым запрещен въезд.

12 июня Окружной админсуд Киева оставил это заявление без рассмотрения из-за пропуска истцом срока обращения в админсуд, отмечает Чубаров.

Но несмотря ни на что, на белый свет извлекается приказ Минкультуры Украины от 18 марта 2020 года, — отмечает Чубаров. — Эмоции меня зашкаливают, сказать, что возмущен, это значит ничего не сказать…

В пресс-службе Министерства культуры и информационной политики (МКИП) отмечают, что Варнаву исключили из этого списка в связи с получением соответствующего письма от СБУ 6 марта этого года.

Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями «включать» или «не включать» в списки МКИП не наделено, — подчеркивают в ведомстве.

Напомним, о том, что Варнаву включили в перечень лиц, которым запрещен въезд в Украину, стало известно в начале мая 2017 года.