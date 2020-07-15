Тело погибшего морпеха вернули боевики на Донбассе, фото — АрмияИнформ

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Тело погибшего украинского разведчика вернули боевики на Донбассе. 13 июля он подорвался вблизи поселка Зайцево.

В пресс-центре ООС рассказали, что готовят транспортировку тела воина к месту захоронения и проведения ритуала. О судьбе военных, впоследствии попавших в засаду, вытаскивая тело разведчика, пока не сообщается.

13 июля командир взвода, офицер 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ во время выполнения боевого задания подорвался на мине или растяжке в «серой зоне». Для эвакуации его тела украинские военные запросили режим тишины. Так обычно делают обе стороны при посредничестве СММ ОБСЕ, чтобы вытянуть тела погибших.

Получив подтверждение, группа в белых шлемах и с другими опознавательными знаками отправилась на место подрыва. Но и эта группа попала в засаду — фактически была расстреляна с трех сторон.

Медик погиб на месте, другой раненый военный смог отползти к украинским позициям. Судьба еще одного тяжело раненного до сих пор точно неизвестна. Он может быть либо ранен, либо также погиб.

14 июля на Донбассе оккупационные войска РФ во время обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новомихайловки применили противотанковый ракетный комплекс «Фагот». Шестеро украинских бойцов получили осколочные ранения.