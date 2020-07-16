Болгарія відкрила кордони для українців з 16 липня — умови в’їзду

https://racurs.ua/ua/n141190-bolgariya-vidkryla-kordony-dlya-ukrayinciv-z-16-lypnya-umovy-v-yizdu.html

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Болгарія відкрила кордони для українців, починаючи з четверга, 16 липня. Таке рішення ухвалив міністр охорони здоров’я сусідньої країни Кирил Ананьєв.

Міністерство охорони здоров’я Болгарії зазначає, що тест ПЛР не потрібен громадянам, які прибувають до країни з країн-членів Євросоюзу (за винятком Швеції та Португалії), Великої Британії та Північної Ірландії, а також країн, що відповідають Шенгенській угоді. Це стосується й України, інформує у Фейсбук посольство України в Болгарії.

Водночас усі прибулі з країн, які є у «списку винятків», після в’їзду в Болгарію, повинні пред’явити документ, що підтверджує негативний результат тесту на коронавірус, проведеного за 72 години до в’їзду в країну. Громадян, які не мають такого документу, чекає двотижневий карантин.

Міністерство закордонних справ також оновило інформацію щодо в’їзду до Болгарії громадян України:

Нагадаємо, про готовність відкрити кордони для українців на певних умовах раніше заявили Туреччина, Сербія, Албанія, Єгипет, Туніс, Північна Македонія, Чорногорія, Велика Британія, США, Хорватія, Білорусь, Мексика, Республіка Корея, Ірак, Іран, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Афганістан, Південний Судан, Танзанія, Сейшельські острови. Однак в’їзд до країн Євросоюзу загалом залишається закритим для громадян України. Також зауважимо, що купівля квитка на авіарейс не дає дозволу на перетин кордону.