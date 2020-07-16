Безпрецедентна атака на Twitter — хакери зламали сторінки Apple, Обами, Маска та Гейтса

https://racurs.ua/ua/n141191-bezprecedentna-ataka-na-twitter-hakery-zlamaly-storinky-apple-obamy-maska-ta-geytsa.html

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Безпрецедентну атаку на Twitter (Твіттер) здійснили хакери. Зловмисникам вдалося отримати доступ до сторінок компаній Apple, Uber, засновника Microsoft Білла Гейтса, гендиректора Tesla Ілона Маска, екс-президента США Барака Обами, головного конкурента Дональда Трампа на виборах Джо Байдена, засновника Amazon Джефа Безоса та низки інших відомих впливових осіб.

На «викрадених» сторінках у Твіттер згодом почали публікуватися ідентичні повідомлення з проханнями про пожертвування біткоїнів. Впливові американці обіцяли «повернути криптовалюту через півгодини, подвоївши початкову суму». Таким чином вони нібито мали намір «допомогти спільноті», пише The Verge.

Усі повідомлення містили адресу одного й того ж біткоін-гаманця. За декілька годин у нього вклали 112 тис. дол. Шахрайством вже зайнялось ФБР. Керівництво Twitter заявило, що вказана кібератака є однією із найбільших в історії компанії. Наразі соціальна мережа працює із обмеженнями.

Ми продовжуємо обмежувати можливість писати повідомлення, змінювати пароль і деякі інші функції облікового запису, поки ми вивчаємо ситуацію. Дякуємо за ваше терпіння, — заявили у Twitter.



Також хакери зламали Twitter-акаунти видання про криптовалюту CoinDesk, криптовалютної біржі Binance та інших компаній криптовалютного ринку.