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Коронавірус за добу виявили у 848 українців — коронавірус в Україні

Коронавірус за добу діагностували у 848 українців — нова статистика

16 лип 2020, 09:33
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Коронавірус в Україні за минулу добу, 15 липня, виявили у 848 громадян. Про це свідчать оновлені 16 липня дані Ради національної безпеки та оборони України.

800 українців подолали коронавірусну інфекцію. Повідомляється, що протягом 15 липня COVID-19 забрав життя 18 осіб. За весь час епідемії в Україні зареєстровано 1 тис. 445 летальних випадків внаслідок ускладнень, 28 тис. 931 особа одужала.

Найбільше нових випадків захворювання виявлено у:

  • Львівській області — 197;

  • Києві — 116;

  • Рівненській області — 70.

Загалом із початку спалаху коронавірус в Україні виявили у 56 тис. 455 пацієнтів, із них 28 тис. 931 інфікований одужав. На сьогодні все ще хворіють 26 тис. 79 осіб.

Коронавірус за добу виявили у 848 українців

Динаміка коронавірусу в Україні / Фото: УП

Коронавірус за добу діагностували у 848 українців — нова статистика

Коронавірус за добу діагностували у 848 українців — нова статистика


Коронавірус за добу діагностували у 848 українців — нова статистика

Коронавірус за добу діагностували у 848 українців — нова статистика

Джерело: Ракурс


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