Акция против языкового законопроекта Бужанского началась под стенами Рады — трансляция

https://racurs.ua/n141194-akciya-protiv-yazykovogo-zakonoproekta-bujanskogo-nachalas-pod-stenami-rady-translyaciya.html

Ракурс

Акция против языкового законопроекта авторства скандального нардепа от «Слуги народа» Максима Бужанского 16 июля началась под стенами Верховной Рады.

Участники митинга «Не чіпай мову» выступают против принятия проекта закона Бужанского, который, в частности, предлагает отменить переход учащихся 5−11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года.

Рассматривать законопроект Бужанского планировали 16 июля. Однако сегодня стало известно, что рассмотрение этого скандального документа перенесли на пятницу. «Слуга» такую отсрочку в рассмотрении объяснил тем, что «парламент не успевает» обсудить проект закона в четверг.

Напомним, комитет Верховной Рады законопроект Бужанского отклонил. В среду, 15 июля, языковой омбудсмен также раскритиковал документ, объяснив, чем он опасен для украинского образования.