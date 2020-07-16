30-летие Декларации о госсуверенитете отмечают нардепы, фото — Главком

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30-летие Декларации о государственном суверенитете отмечают 16 июля в Украине. По этому случаю в 16.00 началось торжественное заседание Верховной Рады Украины.

Утром на площади Конституции перед зданием парламента почетный караул Нацгвардии Украины поднял государственный флаг.

На торжественное заседание в парламент пригласили президента, нардепов первого и девятого созывов, спикеров парламента предыдущих созывов, президентов Украины, членов правительства, руководителей судебной ветви власти, иностранных дипломатов.

Откроет заседание Дмитрий Разумков. Участники посмотрят кинохронику событий принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

На заседании выступит Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Леонид Кравчук и нардеп I-IV созывов Игорь Юхновский. Зеленский вручит государственные награды участникам событий 1990 года.

В этот день 30 лет назад Верховная Рада УССР приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. Тогда Верховная Рада провозгласила и право страны на собственные вооруженные силы и органы государственной безопасности. Украина брала обязательство не распространять ядерное оружие, а будущая внешняя политика Украины называлась нейтральной.

Документ не получил статус конституционного акта, поскольку Украина оставалась в составе СССР, поэтому международные организации и страны мира не признали ее государственную независимость.

Но документ стал основой для акта провозглашения независимости Украины, который приняли в Раде 24 августа 1991 года. Впервые День независимости Украины отпраздновала именно 16 июля 1991 года.