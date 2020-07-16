Вбивство Шеремета — в МВС привідкрили завісу щодо участі Росії

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На мотив вбивства журналіста Павла Шеремета міг вплинути його російський контакт. В Міністерстві внутрішніх справ України нагадали про поїздку журналіста в Росію за місяць до трагічної події.

За словами директора департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка, розслідування щодо ймовірних виконавців вбивства Шеремета завершено, а проти замовників — триває, пише «РБК-Україна».

Цей злочин вчинено проти громадянина РФ, іноземця. Який неодноразово бував на території країни-агресора і безпосередньо за місяць до своєї загибелі мав там контакт. Це, на наш погляд, також могло істотно вплинути на мотив цього вбивства, — заявив Шевченко.

На його думку, слідство продовжує пошук осіб, які підбурювали виконавців «свідомо чи несвідомо» скоїти вбивство журналіста. Шевченко також наголосив, що поліція не перешкоджає стороні захисту підозрюваних знайомитися з матеріалами справи та надає їм всі фото- і відеоматеріали.

Нагадаємо, ймовірними виконавцями вбивства Шеремета, за версією слідства, є волонтер Яна Дугарь, медик Юлія Кузьменко і колишній військовослужбовець й музикант Андрій Антоненко. Усі троє відкидають обвинувачення.

22 травня досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершили.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Антоненка, Кузьменко й Дугарь правоохоронці затримали у грудні 2019 року. Антоненка слідство називає організатором вбивства Шеремета, Дугарь нібито фотографувала відеокамери напередодні підриву, а Кузьменко — закладала вибухівку під автомобіль.

21 травня 2020 року слідство змінило підозри трьом фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Тепер музикант Андрій «Ріффмастер» Антоненко перетворився із організатора на виконавця вбивства. Із тексту нової підозри зникли формулювання про «ультранаціоналістичні погляди» і «велич арійської раси». Адвокати «Ріффа» запевняють, що нові звинувачення так само абсурдні, як і попередні.

Раніше нардеп від «Слуги народу», глава парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський заявляв, що розвал справи Шеремета стане приводом для відставки Арсена Авакова.