Міністр фінансів Сергій Марченко. Фото: file.liga.net

https://racurs.ua/ua/n141218-kurs-gryvni-do-dolara-do-kincya-2020-roku-sprognozuvav-glava-minfinu-video.html

Ракурс

Стабільності курсу гривні до долара до кінця 2020 року нічого не загрожує.

На сьогодні не існує жодних причин, щоб ситуація на фінансовому ринку України змінилася. Різких коливань до кінця року не передбачається. Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За словами глави Мінфіну, на незначні коливання курсу української грошової одиниці впливає сезонний фактор, а сам курс наразі стабільний. Марченко додав, що через коронавірусний карантин в Україні знизилося споживання імпортних товарів, а баланс тимчасово вирівнявся. Також відсутній тиск з боку імпорту.

Також міністр нагадав, що Україна отримала транш від Міжнародного валютного фонду на 2,1 млрд дол. та 500 млн євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Також очікується 350 млн дол. від Світового банку.

Я не бачу жодних чинників, які б вплинули на стабільність національної валюти, — заявив Марченко.



Нагадаємо, у партії «Слуга народу» заявили, що президентська фракція у Верховній Раді готова взяти на себе відповідальність за зростання цін і девальвацію гривні у разі запуску так званого друкарського верстата.