Министр финансов Сергей Марченко. Фото:

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Стабильности курса гривны к доллару до конца 2020 года ничего не угрожает.

На сегодняшний день не существует никаких причин, чтобы ситуация на финансовом рынке Украины изменилась. Резких колебаний до конца года не предвидится. Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью «Радіо Свобода».

По словам главы Минфина, на незначительные колебания курса украинской денежной единицы влияет сезонный фактор, а сам курс пока стабильный. Марченко добавил, что из-за коронавирусного карантина в Украине снизилось потребление импортных товаров, а баланс временно выровнялся. Также отсутствует давление со стороны импорта.

Также министр напомнил, что Украина получила транш от Международного валютного фонда на 2,1 млрд долл. и 500 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза. Также ожидается 350 млн долл. от Всемирного банка.

Я не вижу никаких факторов, которые бы повлияли на стабильность национальной валюты, — заявил Марченко.



Напомним, в партии «Слуга народа» заявили, что президентская фракция в Верховной Раде готова взять на себя ответственность за рост цен и девальвацию гривны в случае запуска так называемого печатного станка.