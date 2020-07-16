Избирательное законодательство изменила Рада. Фото: Агрополіт

https://racurs.ua/n141196-izbiratelnoe-zakonodatelstvo-izmenila-rada.html

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Верховная Рада во время заседания в четверг, 16 июля, внесла изменения в некоторые украинские законы с целью совершенствования избирательного законодательства. Во втором чтении законопроект № 3485 поддержали 308 нардепов.

Нормативный акт предусматривает совершенствование Избирательного кодекса Украины, а также отдельных положений законов о Центральной избирательной комиссии и Государственном реестре избирателей.

Как указано в пояснительной записке, внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные будут проводиться дважды в год — в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. Очередные местные выборы должны проводиться один раз — в последнее воскресенье октября.

Кроме этого, предлагается параллельно использовать инновационные технологии и электронные сервисы в избирательном процессе. Также были нормированы последствия для избирательного процесса в случае введения военного или чрезвычайного положения в Украине.

Обновленное избирательное законодательство согласовывает количество избирательных регионов и максимальное количество кандидатов, которые могут быть выдвинуты в каждом из них.

Согласно пояснительной записке, целью проекта закона является устранение пробелов и шероховатостей, корреляция сроков, упрощение избирательных процедур и их унификация для обеспечения соблюдения международных стандартов проведения выборов и обеспечения устойчивости демократических принципов и процедур в Украине.

Этот законопроект был принят в первом чтении 4 июня. Ко второму чтению парламентарии внесли более 4 тыс. поправок.