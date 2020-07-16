Виборче законодавство змінила Рада. Фото: Агрополіт

https://racurs.ua/ua/n141196-vyborche-zakonodavstvo-zminyla-rada.html

Ракурс

Верховна Рада під час засідання в четвер, 16 липня, внесла зміни до деяких українських законів з метою вдосконалення виборчого законодавства. У другому читанні законопроект № 3485 підтримали 308 нардепів.

Нормативний акт передбачає вдосконалення Виборчого кодексу України, а також окремих положень законів про Центральну виборчу комісію і Державний реєстр виборців.

У законопроекті прописали поняття «підкуп». Зокрема, цим документом забороняється проведення передвиборної агітації або надання виборцям, закладам, установам, організаціям грошей, подарункових сертифікатів, продуктів харчування і спиртних напоїв, що супроводжуються закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата чи партію.

Також документ істотно зменшує застави на вибори. Партійна (пропорційна) система виборів починається у містах із населенням від 10 тис. У сільські, селищні і міські голови можна йти самовисуванцем.

Окрім того, парламентарі змінили форму виборчого бюлетеню.

Позачергові місцеві вибори, проміжні, перші, додаткові проводитимуться двічі на рік — в останню неділю березня і останню неділю жовтня. Чергові місцеві вибори повинні проводитися один раз — в останню неділю жовтня.

Згідно з пояснювальною запискою, метою проекту закону є усунення прогалин і неузгодженостей, кореляція термінів, спрощення виборчих процедур та їх уніфікація для забезпечення дотримання міжнародних стандартів проведення виборів і забезпечення сталості демократичних принципів і процедур в Україні.

Цей законопроект був прийнятий в першому читанні 4 червня. До другого читання парламентарі внесли понад 4 тис. поправок.