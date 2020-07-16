З’явилося відео сутички під Радою, де поліція видирала шини з рук активіста — новини Києва

https://racurs.ua/ua/n141215-z-yavylosya-video-sutychky-pid-radou-de-policiya-vydyrala-shyny-z-ruk-aktyvista.html

Ракурс

Сутичка біля Верховної Ради на площі Конституції сталася сьогодні, 16 липня, під час акції на захист української мови. Один з активістів тримав у руках автомобільну шину, яку правоохоронці спробували відібрати.

Згідно з повідомленнями очевидців, поліцейські повалили учасника акції на землю. Чоловік стверджує, що без попереджень і пояснень його намагалися затримати. На допомогу кинулися інші учасники акції. Після невеликої сутички активіста відпустили.

Поліція підбігла і почала в мене видирати шини, мовчки підбігли і почали грабувати… Людям вдалося мене відбити, але ж до чого ми дожилися?! — обурюється активіст.

Нагадаємо, акція проти мовного законопроекту авторства «слуги» Максима Бужанського 16 липня розпочалася під стінами Верховної Ради. Учасники мітингу «Не чіпай мову» виступають проти ухвалення проекту закону Бужанського щодо русифікації шкіл. Цей законопроект Рада мала розглядати 16 липня, проте згодом обговорення скандального документу перенесли на п’ятницю.