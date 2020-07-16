На диктант-дуель з російської мови викликали “слугу” Бужанського — закон про мову

https://racurs.ua/ua/n141197-na-dyktant-duel-z-rosiyskoyi-movy-slugu-bujanskogo-vyklykala-geraschenko.html

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На дуель із російської мови викликала нардеп від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко свого колегу по парламенту від фракції «Слуга народу» Максима Бужанського, скандальний законопроект якого щодо скасування переходу учнів 5−11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання 17 липня має розглядати Верховна Рада.

Геращенко викликала Бужанського на дуель в форматі диктанту з російської мови.

Я викликаю Бужанського на дуель — написати диктант російською мовою. Бо він і її не знає, він неуч. Він не знає російської мови. Він і суржика не знає. Для них це політиканство, це мічена червона кремлівська карта, щоб дістати її перед виборами, кинути і «тріпати» суспільством, — заявила 16 липня нардеп на сцені перед стінами парламенту під час акції на захист української мови.



За словами Геращенко, вона виступає за знання англійської, французької, кримськотатарської та інших мов.

Нагадаємо, акція проти мовного законопроекту авторства Бужанського 16 липня розпочалася під стінами Верховної Ради. Учасники мітингу «Не чіпай мову» виступають проти ухвалення проекту закону Бужанського щодо русифікації шкіл. Цей законопроект Рада мала розглядати 16 липня, проте згодом обговорення скандального документу перенесли на п’ятницю.