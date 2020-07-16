На диктант-дуэль по русскому языку вызвали «слугу» Бужанского — закон о языке

https://racurs.ua/n141197-na-diktant-duel-po-russkomu-yazyku-slugu-bujanskogo-vyzvala-geraschenko.html

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На дуэль по русскому языку вызвала нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко своего коллегу по парламенту из фракции «Слуга народа» Максима Бужанского, скандальный законопроект которого об отмене перехода учащихся 5−11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения, 17 июля должна рассматривать Верховная Рада.

Геращенко вызвала Бужанского на дуэль в формате диктанта по русскому языку.

Я вызываю Бужанского на дуэль — написать диктант по русскому языку. Потому что он и его не знает, он неуч. Он не знает русского языка. Он и суржика не знает. Для них это политиканство, это меченая красная кремлевская карта, чтобы достать ее перед выборами, бросить и «трепать» обществом, — заявила 16 июля нардеп на сцене перед стенами парламента во время акции в защиту украинского языка.



По словам Геращенко, она выступает за знание английского, французского, крымскотатарского и других языков.

Напомним, акция против языкового законопроекта авторства Бужанского 16 июля началась под стенами Верховной Рады. Участники митинга «Не чіпай мову» выступают против принятия проекта закона, предусматривающего русификацию школ. Этот законопроект Рада должна была рассматривать 16 июля, однако впоследствии обсуждение скандального документа перенесли на пятницу.