Нардепы меняют Избирательный кодекс и границы районов — трансляция из Рады

https://racurs.ua/n141195-nardepy-menyaut-izbiratelnyy-kodeks-i-granicy-rayonov-translyaciya-iz-rady.html

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Верховная Рада 16 июля собралась на предпоследнее заседание накануне каникул. В повестке дня несколько десятков вопросов.

Самый главный из них — рассмотрение во втором чтении проекта закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства». Этот документ определит, каким именно образом в стране пройдут местные выборы, назначенные 15 июля на 25 октября.

Планируется также включить в повестку дня и принять решение по законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте». Этот законопроект 15 июля одобрили на профильном комитете Рады.

Планируется рассмотреть ряд проектов постановлений, среди которых «Об образовании и ликвидации районов» (№ 3650) и «О заявлении Верховной Рады Украины по поводу нелегитимного проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ на временно оккупированной территории Украины — в АРК и городе Севастополе».

Депутаты также рассмотрят закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от организации и проведения азартных игр».