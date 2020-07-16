Нардепи змінюють Виборчий кодекс і межі районів — трансляція з Ради

https://racurs.ua/ua/n141195-nardepy-zminuut-vyborchyy-kodeks-i-meji-rayoniv-translyaciya-z-rady.html

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Верховна Рада 16 липня зібралася на передостаннє засідання напередодні канікул. В порядку денному декілька десятків питань.

Найголовніше з них — розгляду у другому читанні проекту закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства». Цей документ визначить, у який саме спосіб в країні відбуватимуться місцеві вибори, призначені 15 липня на 25 жовтня.

Планується також включити до порядку денного і прийняти рішення щодо законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті». Цей законопроект 15 липня схвалили на профільному комітеті Ради.

Планується розглянути ряд проектів постанов, серед яких «Про утворення та ліквідацію районів» (№ 3650) і «Про заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції РФ на тимчасово окупованій території України — в Автономної Республіки Крим та місті Севастополі».

Депутати також розглянуть закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор».