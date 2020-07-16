Появилось видео драки под Радой, где полиция выдирала шины у активиста — новости Киева

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Ракурс

Драка под Верховной Радой на площади Конституции произошла сегодня, 16 июля, во время акции в защиту украинского языка. Один из активистов держал в руках автомобильную шину, которую правоохранители попытались отобрать.

Согласно сообщениям очевидцев, полицейские повалили участника акции на землю. Мужчина утверждает, что без предупреждений и объяснений его пытались задержать. На помощь бросились другие участники акции. После небольшой потасовки активиста отпустили.

Полиция подбежала и начала у меня выдирать шины, молча подбежали и начали грабить… Людям удалось меня отбить, но до чего мы дожили?! — возмущается активист.

Напомним, акция против языкового законопроекта авторства «слуги» Максима Бужанского 16 июля началась под стенами Верховной Рады. Участники митинга «Не чіпай мову» выступают против принятия проекта закона, предусматривающего русификацию школ. Этот законопроект Рада должна была рассматривать 16 июля, однако впоследствии обсуждение скандального документа перенесли на пятницу.