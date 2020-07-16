Зеленский устал от карантина и просит не продлевать его надолго

Зеленский устал от карантина и просит не делать его надолго

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Ракурс

Карантин в Украине будут продлевать на меньший, чем ранее, срок. По крайней мере так посоветовал 16 июля президент Владимир Зеленский медикам.

Глава государства общался с чиновниками и правоохранителями по поводу продления ограничений на селекторном совещании и посоветовал им «не спешить продлевать карантин более, чем на месяц».

Зеленский считает, что «надо действовать по развитию ситуации», потому что «все уже устали от этого карантина», сообщила пресс-служба Банковой.

Необходимы четкие рамки, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продлеваем на месяц, но не более, — потребовал президент.



В Минздраве уже знали о таких указаниях Зеленского, поскольку министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об изменениях в введении карантина. В новом правительственном постановлении Украину поделят на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны. В них будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

В Минздраве обещают вводить ограничительные меры в соответствии с эпидемиологической ситуацией в ​​том или ином населенном пункте области. Аналогично будут организовывать и обучение в школах.