Зеленський втомився від карантину і просить не продовжувати його надовго, фото — "Перший"

https://racurs.ua/ua/n141214-zelenskyy-vtomyvsya-vid-karantynu-i-prosyt-ne-prodovjuvaty-yogo-nadovgo.html

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Карантин в Україні продовжуватимуть на менший, ніж раніше термін. Принаймні так порадив 16 липня президент Володимир Зеленський медикам.

Глава держави спілкувався з чиновниками і правоохоронцями щодо продовження обмежень під час селекторної наради і порадив їм не «поспішати продовжувати карантин більше, ніж на місяць».

Зеленський вважає, що «треба діяти за розвитком ситуації», бо «всі вже втомилися від цього карантину», повідомила прес-служба Банкової.

Необхідні чіткі рамки, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продовжуємо на місяць, але не довше, — вимагає президент.



В МОЗ вже знали про такі вказівки Зеленського, оскільки міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів про зміни щодо запровадження карантину. У новій урядовій постанові Україну поділять на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. У них діятимуть чіткі критерії щодо обмежень.

В МОЗ обіцяють запроваджувати обмежувальні заходи відповідно до епідеміологічної ситуацією в тому чи іншому населеному пункті області. Аналогічно організовуватимуть й навчання в школах.